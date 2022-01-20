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Hakkari kara gömüldü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından kent adeta kara gömüldü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışının ardından kent adeta kara gömüldü.


Eğitim öğretime bir gün ara verildiği ve onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari hayat adeta durma noktasına geldi. Kapanan yerleşim yeri yollarının yeniden açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde ise park halindeki araçlar adeta karda kayboldu. Sabah saatlerinde işbaşı yapan esnaf ise iş yerleri ve araçlarının üzerindeki kar yığınlarını temizleme telaşına düştü.


Karla birlikte güzel manzaraların yaşandığı Hakkari'de yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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