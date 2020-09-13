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Hakkari karpuzu Diyarbakır'a rakip oldu

Hakkari’nin Otluca köyünde çiftçilik yapan Nazım Çiftçi, ürettiği karpuzlarla Diyarbakır’a rakip olduğunu söyledi.

Hakkari'nin Otluca köyünde çiftçilik yapan Nazım Çiftçi, ürettiği karpuzlarla Diyarbakır'a rakip olduğunu söyledi.


Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Dereboyu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nazım Çiftçi'nin 20 dönüm arazi üzerinde ektiği karpuzun hasadına başlandı. Ağırlıkları 10 ila 20 kilogram arasında değişen karpuzları toplayan Çiftçi, Diyarbakır'a rakip olacak büyüklükte ürün yetiştirdiğini söyledi. Organik karpuzların şekerden daha tatlı olduğunu ifade eden Çiftçi, "Gerçekten şu anda Diyarbakır'a rakibiz. Bunlar doğal, organik karpuzlar. Ben Diyarbakır'a rakibim ama artık onlar bana rakip olsun” dedi.


Tarlasında her türü sebze ve meyveyi yetiştiren Çiftçi, yetiştirdiği tüm sebzelerin organik olduğunu ifade etti.


Dereboyu Mahallesi'ne gelerek karpuz alan vatandaşlar ise karpuz ihtiyaçlarını artık burada karşılayacaklarını belirttiler.

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