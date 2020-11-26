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Hakkari Kayak Merkezi müsabakalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Hakkari’nin Merga Bütan Yaylası’ndaki kayak merkezi, yurt içinden ve dışından gelecek olan kayak tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hakkari'nin Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yurt içinden ve dışından gelecek olan kayak tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.


2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresinin destekleriyle tamamlanan kayak merkezinde bin 200 metre olan pist uzunluğu, 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Bu yıl ise pist alanının kenarlarına sakatlanmalara karşı güvenlik ağları yapılırken, pistin bozuk olan zeminleri de düzenlenip sezona hazır hale getiriliyor. Kar yağışıyla birlikte açılan Merga Bütan Kayak Merkezi, sahip olduğu rakım nedeniyle de sezonu en geç kapatan merkez özelliği taşıyor.


Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kayak merkezine gelerek incelemelerde bulundu. Kayak merkezinin sezona hazır olduğunu, otelin ise önümüzdeki yıl bitirileceğini belirten Yıldırım, "Bu yıl için pistlerimizin belirli bölgelerinde güvenlik ağları ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Ama biz güvenlik direklerimizi ağları ile birlikte dikerek, pistlerimizi hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreçlerde kayakta meydana gelen sakatlığı en aza indirmek için güvenliği en üst seviyeye tutmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kayak merkezimiz sezona hazır. Şu anda 100 yatak kapasiteli, 50 odalı 4 yıldızlı bir otel yapıyoruz. İnşallah İran ve Irak'tan da turist ağırlayacağız" dedi.

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