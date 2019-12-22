Hakkari kayak severleri a??rlamaya haz?r

Vali Akb?y?k, ziyaret etti?i kayak merkezindeki telesiyej ve pist alan?n? gezerek tamamlanan ?al??malarla ilgili Gen?lik ve Spor ?l M?d?r Vekili Ya?ar Koparan'dan bilgi ald?. Daha sonra yap?m? tamamlanan telesiyej ile 3 bin rak?mdaki pist zirvesine ??kan Vali Akb?y?k, burada da bir tak?m incelemelerde bulundu.

Bas?n mensuplar?na a??klamada bulunan Vali ?dris Akb?y?k, telesiyej ve pist alan?nda yap?lan ?al??malar?n tamamlanmas?yla birlikte kayak merkezinin k?? d?nemine haz?r oldu?unu s?yledi. ?u anda 3 bin rak?mdaki kayak merkezinde yap?lan telesiyejin son noktas?nda olduklar?n? ifade eden Vali Akb?y?k, ?Bu k?? in?allah telesiyejimiz kayak severlere, Hakk?ri'de k?? turizmine hizmet edecektir. Bu sene pist uzunlu?unu 3 bin 500 metreye ??kard?k. Ge?ti?imi y?l bin 200 metre civar?yd?. Telesiyejle beraber buran?n k?? turizmi de?eri bir kat daha artacak. Hakk?ri'de her ?ekilde ciddi at?l?mlar yap?yor, ciddi yat?r?mlar yap?l?yor. Bir taraftan Hakk?ri'de bir tekstil fabrikas? kurmaya ?al???yoruz. Do?algaz geldi. Yine belediye olarak ?ehir i?erisinde belediye hizmetlerini en iyi ?ekilde yapmaya gayret ediyoruz. Di?er taraftan da k?? ve da? turizmi anlam?nda Hakk?ri'de ciddi geli?meler oluyor? dedi.

Ge?en sene ?Kar Festivali' d?zenlediklerini hat?rlatan Vali Akb?y?k, ??n?allah bu senede yapaca??z. ?ukurca il?esinde do?a sporlar? ve foto saferi yapm??t?k. Yine bunun gibi ??g?n, ters lale festivalleriyle de turizmi tekrar hareketlendirmeyi planl?yoruz. Hakk?ri kayak merkezinde bildi?iniz gibi bir otel projemiz var. ?halesini yapt???m?z otelimiz, 130 yatakl? olacak. Otel i?erisinde sporcu kamp e?itim merkezi de yapmay? d???n?yoruz. Yakla??k 20 milyona mal olacak. Sporcu kamp e?itim merkezi yapaca??m?z otelimizin 5 milyonluk k?sm?n? Gen?lik ve Spor Bakanl???m?z kar??layacak. Bu ?er?evede ge?ti?imiz ay Gen?lik ve Spor Bakanl???m?z ile bir protokol imzalad?k. Ayr?ca DAKA'da bu sporcu kamp e?itim merkezine, konaklama merkezine yakla??k 5 milyon lira katk? sa?layacak. Geri kalan k?sm? i?in di?er projelerde oldu?u gibi Hakk?ri Valili?i ?l ?zel ?daresi taraf?ndan kar??lanacak. Binmi? oldu?umuz bu telesiyejde de yine ?evre d?zenlemelerinde pist uzunlu?unun yap?lmas?nda da yine DAKA ve Hakk?ri ?l ?zel ?daresi i?birli?iyle yap?ld?. Telesiyej, burada yap?lan pist uzunlu?u ve ?evre d?zenlemeleri yakla??k 15 milyon liraya mal oldu. ?n?allah Hakk?ri'mizde bu k?? daha iyi kayak yap?lmas?nda ve buran?n turistlik anlam?nda de?erlendirmesinde b?y?k katk? sa?layacakt?r. Ayr?ca kayak merkezimiz, otelimizin bitmesiyle yap?lan ?evre d?zenlemesiyle ve reglaj ?al??malar?yla da yaz aylar?nda Hakk?rililerin ve civardan gelecek olan turistlerin ve insanlar?n da hizmetinde olacak. Tabi Hakk?ri kayak merkezi sadece Hakk?ri i?in de?il, ?lkemiz i?in ?nemli bir de?er. B?lge turizmi anlam?nda k?? turizmi anlam?nda ?zellikle Van, Kuzey Irak ve ?ran'dan gelecek turistlerle ?lkemize ve Hakk?ri'mize daha b?y?k katk? sa?layacak. Otel yap?m? s?remiz 600 g?n civar?. Ama m?teahhit firma ile yapt???m g?r??mede, ?n?m?zdeki 2020 y?l?nda kabas?n? bitirece?ini, 2021 y?l?nda bitirmeyi hedefliyoruz" ?eklinde konu?tu.

Bir gazetecinin ?Bu sene kar beklenenin alt?nda ya?d?' sorusu ?zerine ise Vali Akb?y?k, "Bu sene maalesef ge?ti?imiz y?la g?re ?ok kar ya?mad?, ama ?n?m?zdeki ?ar?amba g?n?nden itibaren kayak merkezimiz kar ya???? alacak ve kayak severlere hizmet edecektir" dedi.

Daha sonra Vali ?dris Akb?y?k, kayak merkezine gelerek ?ocuklar?n? karda kayd?ran vatanda?larla bir araya geldi. Vatanda?larla bir s?re sohbet eden Vali Akb?y?k, kuca??na alarak sevdi?i ?ocuklara k?rtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Kayak merkezini ziyaretlerinde Vali Akb?y?k'a ?l Jandarma Komutan? Tu?general Nuri ?zt?rk ve ?l Emniyet M?d?r Vekili Dr. Sava? ?im?ek de e?lik etti.