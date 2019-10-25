Hakkari kent merkezi molozlardan temizleniyor

Belediye ekipleri, yaşanılır bir Hakkari için 15 değişik mahallede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir süre önce dere yatakları ve menfezleri çöp yığınlarından arındıran belediye ekipleri, bu defa ise şehir görünümünü bozan moloz ve atıklara karşı hummalı bir çalışma başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin değişik noktalarındaki moloz ve atıkları iş makinelerinin yardımı ile toplayarak kent dışındaki çöp merkezine taşıdı.

Son günlerde Hakkari Belediyesinin çok güzel bir çalışma örneği gösterdiğini belirten vatandaşlar, bu çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.