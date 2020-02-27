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Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Çarşı merkezinin karlardan arındırılmasının ardındaN mahallelerde başlatılan yol genişletme çalışmaları da sürüyor. Kar dağlarının kapattığı yollardaki karlar kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkartılıyor. Halen etrafı kapalı olan sanayi sitesindeki kar dağlarının taşınması içinde çalışma başlatıldığı öğrenildi. İlk etapta okul önlerindeki karları kent dışına çıkarttıklarını belirten belediye yetkilileri, sanayi bölgesindeki kar dağlarını da temizleme için çalışma başlattıklarını belirttiler.

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