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Hakkari Kent Park yeniden temizlendi

Hakkari’nin en büyük dinlenme parkı olan Kent Park, belediye ekipleri tarafından çöplerden arındırılarak kısıtlamanın kaldırılacağı güne hazır hale getirildi.

Hakkari'nin en büyük dinlenme parkı olan Kent Park, belediye ekipleri tarafından çöplerden arındırılarak kısıtlamanın kaldırılacağı güne hazır hale getirildi.


Dönemin Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından hizmete açılan ve içerisinde bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar, 2 bin 500 metre peyzaj alanı ve diğer kent ekipmanlarının yer aldığı Kent Park, Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden temizlendi.


Önceleri günde yüzlerce vatandaşın akın ettiği Kent Park, çöplerden arındırılırken çimleri biçilerek köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte halka yeniden açılacak olan Kent Park'ta tüm çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

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