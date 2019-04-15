Hakkari “Kent park'ı 2 bin kişi ziyaret etti

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in Altay Caddesi üzerinde buluna eski belediye garajı arkasında hayata geçirdiği Kent Park projesi kent merkezine renk kattı. Bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve 2 bin 500 metre peyzaj alanı ve diğer kent ekipmanlarının yer aldığı Kent Park'ı bir gün içinde 2 bin kişi ziyaret etti. Çocukları ile birlikte Kent Parka akın eden vatandaşlar Sümbül dağı manzaralı parkta hatıra fotoğrafı çektirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Hakkari'ye güzel bir dinleme alanı yaptıran Başkan Epcim'e teşekkür eden vatandaşlar bu parkta oturmanın heyecanını yaşadıklarını söylediler.