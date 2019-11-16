İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari Kırıkdağ mezarlığında yangın çıktı

Hakkari-Van karayolunda bulunan Kırıkdağ köyü mezarlığında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Öğle saatlerinde Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köy mezarlığına yangın çıktı. Köylülerin durumu Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine ekipler hemen yangın yerine hareket etti. Alevler, rüzgarın etkisiyle kuru otları ve bıttım ağaçlarına sıçraması sonucu ekipler yer yer zor anlar yaşadı. İtfaiye ekibi ve köylülerin uzun uğraşları sonucu alevler yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.