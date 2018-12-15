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Hakkari kırsalında Dokça makineli tüfek ele geçirildi

Hakkari merkez Kavaklı köyü kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ağır makineli tüfek olarak bilinen Doçka silahı, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15.12.2018 günü ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde, 1 adet Doçka silahı, 1 adet Doçka sehpası, 200 adet Doçka mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

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