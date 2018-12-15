Hakkari kırsalında Dokça makineli tüfek ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15.12.2018 günü ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde, 1 adet Doçka silahı, 1 adet Doçka sehpası, 200 adet Doçka mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.