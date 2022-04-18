Hakkari kırsalında EYP ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak 654 personelin katılımı ile Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2 Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “17 Nisan 2022 günü ilimiz merkez kırsal alanındaki arazide kaya dibine gizlenmiş vaziyette 1 adet uzaktan komutalı EYP düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.