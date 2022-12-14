Hakkari kırsalında EYP ve el bombaları ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 10 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ve el bombaları ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Şemdinli ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; 1 adet metal tüp içerisine hazırlanmış yaklaşık 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 25 metre kablo, 2 adet 6'lı pil bloğu, 3 adet taarruz tipi el bombası, 1 adet savunma tipi el bombası ve 308 adet Kalaşnikof fişeği ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.