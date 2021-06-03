Hakkari kırsalında patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “2 Haziran 2021 günü ilimiz merkez Taşbaşı köyü kırsal alanında bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önce kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde patlayıcı madde yapımında kullanılan 13 adet patlayıcı madde anahtar sistemi, 14 adet zaman ayarlı saat, 2 adet elektrikli fünye, 1 adet el yapımı mayın, 22 adet kalem pil, 28 adet orta boy pil, 23 adet koli bandı, 1 adet şemsiye, 5 adet muhtelif inşaat malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.