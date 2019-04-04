Hakkari kırsalında silah ele geçirildi

Hakkari’nin Ağaçdibi köyü kırsalında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ele geçirildi.
Hakkari'nin Ağaçdibi köyü kırsalında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 4 Nisan 2019 günü ilimiz merkez Ağaçdibi köyü Şelale mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.