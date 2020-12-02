Hakkari kırsalında silah ve patlayıcı gele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekiplerince terör örgütü mensuplarının barınma alanlarının tespiti ve imhasına yönelik yapılan arama tarama çalışmalarında silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 Aralık 2020 günü ilimiz Merkez Geçimli Köyü kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanlarının tespiti ve imhasına yönelik yapılan arama tarama faaliyetinde bir mağara içerisinde yapılan aramada; 1 adet 14.5 milimetre doçka silah namlusu 1 adet doçka silah namlusu çatal ayak ele geçirilmiştir. 1 Aralık 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Hanamir Bölgesi İkiyaka Cilo Sat Gölleri Mevkiinde bulunan mağara ve sığınaklarda yapılan aramada; 16'sı boş, 1'i dolu toplam 70 kg kullanıma hazır amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 3 adet boş varil, 6 adet piknik tüpü,- 00-150 metre çatı yapımında kullanılan saç, 4x30 metre branda, 100-150 metre EYP (El Yapımı Patlayıcı) yapımında kullanılmak üzere 0,75 mm elektrik kablosu, fadet akü, 250-300 metre inşaat teli, 1 adet hilti kutusu, 2 adet 9 litre gres yağı, 2 adet 5 kg teneke içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlayıcı madde ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.