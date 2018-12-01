Hakkari Kızılay sevindirmeye devam ediyor

Hakkari il genelinde binlerce dar gelirli aileye sevindiren Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, eğitime olan desteğini de sürdürüyor. Havaların soğuması ile birlikte Hakkari merkez ve köylerdeki değişik okulları ziyaret eden Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı ekipleri, okul yönetimi tarafında tespit edilen dar gelirli öğrencilere kışlık bot, mont, bere, atkı ve değişik malzemeler yardımında bulundu.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, 2018 yılında binlerce aileye giyim, gıda, konserve kavurma dağıttıklarını belirterek, eğitime ola desteklerinin ise sürdüğünü söyledi. Başkan Bozkurt, ”2018 yılı içerisinde 2 bin aileye konserve kavurma, il ve ilçelerde 2 bin koli gıda yardımı yaptık. 0-5 yaş grubu engelli 15 çocuğa baston bebek arabası hediye ettik. İlimize 3 defa gelen Kızılay kan bağışı aracında 900 kişiden kan bağışı alındı. Yüksekova ilçesinde ise 300 kan bağışı alındı. Kış aylarının geldiği bugünlerde ise Hakkari merkez ve köylerde değişik okullarda okul yönetimleri tarafında tespit edilen yaklaşık 2 bin öğrenciye kışlık bot, mont, bere, atkı ve değişik malzemeler yardımında bulunduk. Dar gelirli ailelere yönelik yardımlarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.