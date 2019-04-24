Hakkari Kızılay'dan afetzedelere destek

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde tepe yamacına kurulu toprak damlı 5 eve yağışlardan dolayı geçtiğimiz günlerde dev kaya parçaların düşmesi sonucu 5 ev hasar gördü. Taşbaşı köyünde ziyaretlerde buluna Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi yetkilileri, hasar gören evlerde incelemelerde bulunarak afetzede ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Dağda kopan kayalar 5 evin üzerine düşmesi sonucu evler kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Başkan Bozkurt, “Türk Kızılay Hakkari Şubemiz tarafından ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok acil olarak gereken barınma ve ev eşyası desteği vereceğiz. Ancak bu beş ailemize Hakkari halkımızdan çalışır vaziyette ikinci el eşya bulunmalarını talep ediyor. Bu bağışlarını en kısa zamanda mağdur olmuş afetzedelere ulaştıracağız” dedi.