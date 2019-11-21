Hakkari Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Hakkari Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Birlik Encümen Başkanı Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, meclis üyeleri ile köy muhtarları katıldı. Toplantıda merkez köylerde devam eden, tamamlanan, başlanmayan, iptal edilen ve ihale aşamasında olan hizmetler slayt gösterimi ile ele alındı.

Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık, köylere götürülen hizmetlerin aksamadan devam ettiğini ve birçok hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Akbıyık, “İlimiz merkeze bağlı 36 köy bulunmaktadır. 130 tane de köye bağlı mezra bulunmaktadır. İlimiz merkeze bağlı köylerimizin toplam nüfusu 16 bin 729'dur. Bu sene KÖYDES kapsamında birliğimiz için 7 milyon 758 bin 85 TL bütçe hazırlanmıştır. Ortak alım kapsamında (boru alımı, kutu menfez, baks, büz, vb.) 1 milyon 551 bin 617 TL İl Özel İdaresinin hesabına aktarılmıştır. Sene başında planladığımız yol işleri için 19 adet proje içerisinde 18 adeti bitmiş bulunmakta olup, 1 adet proje devam etmektedir. Toplam yol projeleri için 3 milyon 827 bin 317,30 TL ödenek harcanmıştır. İçme suyu işleri için 27 adet proje içerisinde 18 adet proje bitmiş olup, 1 proje devam etmekte ve 8 adet proje de gelecek sene yapılacaktır. Toplam 1 milyon 819 bin 635,74TL ödenek harcanmıştır. Sulama projeleri içinde 6 adet proje belirlenmiş olup 4'ü bitirilmiş, 2 proje de gelecek sene yapılacaktır. Toplam sulama projeleri için 501 bin 394,67 TL ödenek harcanmıştır. İş bitim oranımız yüzde 98'dir. Köylerimize 20 bin metrekare parke taşı, 3 kilometre beton yol, 1,8 kilometre 2. kat asfalt, 611 metreküp beton, 2 adet menfez yapılmıştır. 3 adet sulama havuzu, 4 adet sulama kanalı yapılmıştır. Ayrıca 10 adet köyümüze çocuk oyun parkı ve kamelya yapılmıştır. Bunun yanında köylerimizin sorunları konusunda gerek selden zarar gören içme suyu hatları için boru yardımı yapılmış olup, gerekse yapımı devam eden camilere inşaat malzemesi ve halı yardımında bulunmuştur. Birliğimiz olarak köylerimizde yapılan çalışmalar belirli bir plan dahilinde devam edilmektedir. Köylerin önce içme suyu, kanalizasyon sorunu çözülüp ondan sonra parke taşı yapılmaya başlanmıştır. Parke taşında ödenek dahilinde yapılmıştır. Eksik kalan yerlerde önümüzdeki süreçte bitirilecektir. Şimdi hizmet anlamında nerdeyse gitmediğimiz köy kalmamıştır. Köylerimiz bir üst standartta yaşanabilir seviyesine gelmiştir. Bunun için öncelikle Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza köy muhtarları adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, köy muhtarlarının sorduğu soruları cevaplandırarak, köylerde ihtiyaç duyulan hizmetleri not aldılar.

Toplantı daha sonra Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında devam etti. Toplantıya olan memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, tüm sorun ve sıkıntılarını burada rahatlıkla dile getirdiklerini ifade ettiler.