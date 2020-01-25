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Hakkari Lise BJK'den Elazığ'a yardım eli

Hakkari’de lise öğrencilerinden oluşan Lise BJK tarafından Elazığlı depremzedelere yardım gönderildi.

Hakkari'de lise öğrencilerinden oluşan Lise BJK tarafından Elazığlı depremzedelere yardım gönderildi.



Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında harekete geçen Lise BJK üyeleri, topladığı yardımları Kamil Koç firması tarafından başlatılan ücretsiz kargo yoluyla Elazığ'a gönderdi. İçerisinde çeşitli gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri deprem bölgesine yolladıklarını ifade eden Lise BJK üyeleri, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye olarak derinden sarsıldık. Kenetlenerek, bu yaraları hızlı bir şekilde sarmak adına bölgeye gıda malzemesi desteğinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

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