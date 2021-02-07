Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL 3 puanla döndü

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Liginde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, konuk olduğu Silopi Belediyesi Spor Kulübü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maça üstün bir oyunla başlayan Hakkari takımı; birinci seti 25-17, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti de 25-14 skorla alarak deplasmandan 3 puanla döndü.

Karşılaşmayı izleyen Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer, müsabakadan sonra her iki takımın oyuncularını ve teknik ekibini tebrik etti.