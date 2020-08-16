İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari MHP İlçe Kongresi'nde Sedat Özbek güven tazeledi

Hakkari merkez MHP İlçe Başkanlığı kongresinde Sedat Özbek güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.


Hakkari MHP İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odabı (HATSO) konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleşen kongreye tek liste halinde gidildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı MHP İl Başkanı Fatih Özbek tarafından okundu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından seçime geçildi.


Hakkari merkez MHP İlçe Başkanlığı kongresinde Sedat Özbek tüm delegelerin oylarını alarak yeniden başkan seçildi. Kongreye, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Cumhur Demir, Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Tahsin Demir, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Ahmet Adıyaman, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanlığına şehit kızı Şirin Adıyaman katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.