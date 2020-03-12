İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünden dezenfekte seferberliği

19) nedeniyle Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okul ve kurumlarda hijyen uygulamaları başlatıldı.


Dezenfekte seferberliği kapsamında yerel yönetimlerle de işbirliği planlandığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Türkiye genelinde bir dizi ciddi tedbirler alındı. Öğrencilerin bilinçlendirilmesi için de çeşitli konferanslar verilmeye başlandı. Yaptığımız bir dizi toplantılarda özel okullar da dahil tüm okullarda tuvaletlerin temizliğine dikkat edilmesini isterken, öğrencilere el yıkama alışkanlığının sağlanması, tuvaletlerdeki sabunlukların dolu tutulması uyarısında bulunduk. Yine okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Bu kapsamda çocuklarımızın elle temas ettikleri tüm yüzeyler ve bulundukları bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizlenecek. Pansiyonlarımızda ve okul servislerinde de aynı şekilde dezenfekte çalışması yapılacak. Bu konuda paydaş kurumlarla işbirliği halindeyiz. Öğrencilerimizin bulunduğu her ortamın dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz. Velilerimizin içleri rahat etsin" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.