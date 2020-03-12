Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünden dezenfekte seferberliği

Dezenfekte seferberliği kapsamında yerel yönetimlerle de işbirliği planlandığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Türkiye genelinde bir dizi ciddi tedbirler alındı. Öğrencilerin bilinçlendirilmesi için de çeşitli konferanslar verilmeye başlandı. Yaptığımız bir dizi toplantılarda özel okullar da dahil tüm okullarda tuvaletlerin temizliğine dikkat edilmesini isterken, öğrencilere el yıkama alışkanlığının sağlanması, tuvaletlerdeki sabunlukların dolu tutulması uyarısında bulunduk. Yine okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Bu kapsamda çocuklarımızın elle temas ettikleri tüm yüzeyler ve bulundukları bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizlenecek. Pansiyonlarımızda ve okul servislerinde de aynı şekilde dezenfekte çalışması yapılacak. Bu konuda paydaş kurumlarla işbirliği halindeyiz. Öğrencilerimizin bulunduğu her ortamın dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz. Velilerimizin içleri rahat etsin" şeklinde konuştu.