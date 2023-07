Hakkari Müftülüğünden ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti

2023 yılı Kurban Bayramında İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Hakkari Şubesi işbirliği ile 4 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırıldı. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' sloganı ile yürütülen organizasyon çerçevesinde ilimiz ve bağlı ilçelerinde dört binden fazla aileye kurban eti ulaştırdık. Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde yürütülen vekaletle kurban organizasyonunda Hakkari'de yaşayan dokuz yüzden fazla vatandaşımızın yurt içi ve yurt dışında kesilmek üzere kurban vekaletlerini Türkiye Diyanet Vakfına verdik. Organizasyon çerçevesinde ilimiz ve ilçelerinde et alabilecek maddi duruma sahip olmayan dört binden fazla mağdur aileye et ulaştırdık. Vekaletini aldığımız kurbanları en iyilerinden seçtik. Kurbanları usulüne uygun kesip her muhtaç aileye dörder kilo olacak şekilde paket yaptık. Bu paketleri din görevlilerimiz vasıtasıyla sağ elin verdiğini sol el duymayacak şekilde kapı teslim yaptık. Emanet olarak aldığımız kurban vekaletlerini en güzel şekilde değerlendirme gayreti içinde olduk. Bu gibi hizmetlerden dolayı vatandaşlarımız Başkanlık ve Vakfımıza duydukları güveni her ortamda dile getirdiler. Bu vesileyle kurban vekaletini vakfımıza (TDV) veren vatandaşlarıma ve gecesini gündüzüne katarak vekaletle kurban organizasyonu hakkında halkımızı bilgilendirmeye çalışan din gönüllülerine şükranlarımı sunarım. Herkesin Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve güvenle yaşamlarını sürdürmelerini Yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi.