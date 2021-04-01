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Hakkari Müftülüğünden kitap okuma etkinliği

Hakkari İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 57.

Kütüphaneler Haftası münasebetiyle "Çaylar ve kitaplar bizden, okumak sizden" etkinliği düzenlendi.


H. Sait Camisi bahçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine Müftü Vekili Mikail Polat, İl Kütüphane Müdürü Yusuf Kızılkaya, imamlar ve gençler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftü Vekili Mikail Polat'ın konuşması ile devam etti.


Kitap okuma etkinliğine katılanlara Diyanet yayınlarından gençlikle ilgili kitaplar okutularak hediye edildi. Yoğun katılımın olduğu kitap okuma etkinliği yapılan ikramlarla sona erdi.

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