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Hakkari okullar bölgesindeki su arızası giderildi

Hakkari’nin Merzan Mahallesi okullar bölgesinde ana şebekede meydana gelen arıza, belediye ekipleri tarafından giderildi.

Hakkari'nin Merzan Mahallesi okullar bölgesinde ana şebekede meydana gelen arıza, belediye ekipleri tarafından giderildi.


Merzan Mahallesi okullar bölgesinde vatandaş tarafından sorumsuzca yapılan kazı sonucunda okullara giden 140'lik ana şebeke zarar gördüğü için okullar bölgesine su verilemedi. Su arızaya gelen ihbar üzerine ekipler saat 22:30 sıralarında hemen harekete geçti. Yapılan arıza uzun uğraşlar sonucunda giderilerek okullar bölgesine pansiyonlarda kalan öğrencilerin mağdur olmaması için arıza giderilerek yeniden su verildi. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri sorumsuzca yapılan kazıların içme suyu şebekelerine zarar verildiğini belirttiler.

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