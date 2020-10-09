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Hakkari Pagan caddesi asfaltlandı

Hakkari’nin Pagan Caddesi doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının ardından asfaltlandı.

Hakkari'nin Pagan Caddesi doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının ardından asfaltlandı.


Hakkari'de 2020-2023 'Değişim Dönüşüm 'projesi çerçevesinde başlatılan yol yapım ve asfaltlanma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının ardından tahrip olan Dağgöl Mahallesi Pagan Caddesi eski asfaltı tamamen sökülerek yeninden asfaltlandı. Havaların gün geçtikçe soğuduğu Hakkari'de tahrip olan yoların yapımı için belediye ekipleri çalışmalarını geceli gündüzlü olarak sürdürüyor. Adeta şantiye halinde olan kentte çalışmalar ivedilik yürütülürken, vatandaşın mağdur olmaması için hummalı çalışmalar devam ediliyor. Kentte birçok yolu asfalta kavuşturduklarını belirten belediye yetkilileri kış gelmeden önce programa aldıkları bitirmeyi planladıklarını ifade ettiler.

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