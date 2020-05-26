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Hakkari pırıl pırıl

Hakkari Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kent merkezi pırıl pırıl bir hale getirildi.


Hakkari Belediyesinin bütün birimleri, temiz bir kent için el ele vererek yaptıkları çalışmalar sonucunda güzel görüntüler ortaya çıktı. Cadde ve sokakların pırıl pırıl olduğu kent merkezinin temiz kokusu ise dikkatlerden kaçmadı. Kısıtlamanın başladığı tarihten buyana tüm belediye birimlerinin koordineli bir şekilde çalışarak kenti her yönüyle temiz bir hale getirdiğini belirten vatandaşlar, bu çalışmalardan dolayı Hakkari Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

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