Hakkari polisi bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Polis-halk kaynaşmasına büyük önem veren Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş yönünden huzurlu şehirlerin başında yer alan Hakkari'de halkla kaynaşmaya büyük önem veriyor. Eğitime büyük desteği olan Hakkari polisi, ihtiyaç sahibi aileleri de sevindirmeye devam ediyor. Yardım çalışması ile polis-halk kaynaşmasının yaşandığı Hakkari'de, polisin başlattığı sosyal faaliyetler ise vatandaşları memnun etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları ise sadece dinlemekle kalmayıp üzerine titizlikle eğiliyorlar. Rapor haline getirdikleri sorunları ilgili makamlara anında ileterek çözümünde de görev alan polisler, esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek hem sohbet ediyor hem de bilgilendiriyor.