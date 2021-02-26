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Hakkari polisi çocukları kayak merkezinde sevindirdi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri maddi durumu iyi olmayan çocukları kayak merkezine götürerek eğlendirdiler.


Hakkari polisi Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyon üyelerinin çocukları ve maddi durumu iyi olmayan Hakkarili çocukları kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezine götürerek eğlendirdi. Kayak merkezinde kaymanın tadını çıkartan Hakkarili çocuklar, emniyet müdürü başta olmak üzere kendilerine kayak merkezinde güzel bir gün geçiren polis abilerine teşekkür ettiler.

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