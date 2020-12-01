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Hakkari polisi denetimden taviz vermiyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs denetimlerinden taviz vermiyor.


Hakkari Valiliğinin almış olduğu tedbirler kapsamında denetimler aralıksız olarak devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, kentin tüm cadde ve sokaklarında maske ve mesafe kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, ellerindeki tablet bilgisayarlarla GBT sorgulaması yaparak, maske ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara ise uyarılarda bulundu.


Denetimlerde taviz vermeyen ekipler, kentin tüm caddelerini gezerek, kurallara uymayanları uyardılar. Sigaranın yasak olduğu caddeleri de denetleyen ekipler, vatandaşları uyararak maske, mesafe ve hijyen kurallarını yeniden hatırlattı.

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