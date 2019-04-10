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Hakkari polisi hayat kurtardı

Hakkari’de inşaat halindeki 7 katlı bir binaya çıkarak intihara teşebbüs eden şahıs, polis tarafından son anda kurtarıldı.

Hakkari'de inşaat halindeki 7 katlı bir binaya çıkarak intihara teşebbüs eden şahıs, polis tarafından son anda kurtarıldı.


Gençlik Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 7 katlı binaya çıkarak intihara teşebbüs eden şahıs, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri de yerlerini aldı. Bir türlü ikna edilemeyen ve atlamakta kararlı olan şahıs için itfaiye ekibi branda açarak hazır bekledi.


Binaya çıkan polis ekipleri, eşi ile arasında problem olduğu iddia edilen şahsa telefon uzatarak eşi ile görüşmesini sağladı. Şahıs telefon görüşmesi yaparken, polis ekipleri ani bir refleksle şahısın üzerine atlayarak kurtarmayı başardı.


Çevrede toplanan vatandaşlar ise uzun süre polisi alkışlayarak tebrik etti. Hazırda bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şahıs, ifadesi alınmak üzere Atatürk Polis Merkezine götürüldü.

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