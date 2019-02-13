Hakkari polisi okul ziyaretlerini sürdürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve eğitime destek amacıyla devam eden çalışmaları kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri okullardaki ziyaretlerini sürdürüyor. Fatma Aliye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Hakkari Anadolu Lisesi ve Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, okul idaresi ile öğrencilerin suça sürüklenmemesi için yapılması gerekenler ve suça meyilli çocukların rehabilitesi konularında görüşülerek, öğrencilere okul içinde ve okul dışında fayda sağlayabilecek faaliyetlerin değerlendirmesi yapıldı.

Her alanda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanlarında olduğunu belirten okul yöneticileri ise, kendilerine teşekkür ettiler.