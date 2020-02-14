Hakkari polisi sevgiyi öğretti

Hakkari'de birçok faaliyete imza atan polis ekipleri, bu defa ise öğrencilere sevgiyi anlattı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün katılımı ile Mustafa Kemal Paşa Anaokulu ziyaret edildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, okulöncesi alınan eğitimin önemi ve uygulamalı eğitimlerin akılda daha kalıcı olduğu düşüncesinden hareketle karşıdan karşıya geçişlerde yaya önceliği konusu ‘Kanka Maskot' polis ile eğlenceli hale getirilerek bilgilendirirken, çocuklara trafik güvenliği bilincinin kazandırılmasını hedefliyor.

Hakkari polisi, etkinliğin sonunda öğrencilere yapboz, boyama kitabı, trafik dedektif kartı ve düdük hediye etti.