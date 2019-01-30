Hakkari polisi sevindirmeye devam ediyor

Hakkari polisi, Sümbül Engelliler Spor Kulübünde faaliyet gösteren tekerlekli sandalye ve masa tenisi takımlarını ‘Kanka Polis Mağazası'nda ağırlayarak giyim yardımında bulundu. Hakkari il genelinde polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin faaliyetleri, yöre halkı tarafından da takdirle karşılanıyor. Öğrencilerin YGS-LGS sınavına hazırlanması, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs imkanının sağlanması ve takibinin yapılması, merkez, ilçe ve köylerde taziye ve hasta ziyaretleri, muhtarlarla bir araya gelme, gençlere yönelik halı saha turnuvaları, öğrencilere polislik mesleğinin tanıtılması, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımının yapılması, ilde kütüphanelerin faaliyete geçirilmesi, hatıra ormanının oluşturulması, okullara kitap yardımı, onlarca okula kırtasiye malzemesi desteği, öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı yardımı gibi birçok faaliyette bulunan Hakkari polisi, Türkiye'de bir ilke imza attı.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve 2018 yılı Ocak ayında hizmete açılan Kanka Polis Mağazası, bu defa engellileri sevindirdi. Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübünde faaliyet gösteren tekerlekli sandalye ve masa tenisi takımlarından 12 engelliyi Kanka Polis Mağazası'nda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Büro Amiri Komiser Halil İbrahim Avşar ve beraberindeki polisler kendi elleriyle giydirdi.

Ailelerine ve kendilerine poşetler dolusu değişik giyimler alan engelliler, yardımdan dolayı polis memurlarına teşekkür ettiler.

Sümbül Engeliler Spor Kulüp Başkanı İlhan Ertuş, Sümbül Engelliler Basketbol Takım Koçu Cengiz Çatal, her zaman halkın içinde olan ve takımlarını yalnız bırakmayarak giyim yardımında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.

Engelliler, polis memurları ile birlikte hatıra fotoğrafı çekerek yardımdan dolayı kendilerine teşekkür ettiler.