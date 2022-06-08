Hakkari polisi Yeşilay mesleğini tanıttı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere Yeşilay'ı tanıttılar.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, çalışmalarıyla büyük takdir topluyor. Hakkari'de hizmete girdiği günden beri sürekli halkla iç içe olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, faaliyetleri ile halktan tam not aldı. Sağlık, eğitim, spor ve kültürel faaliyetlerde birçok çalışma yapan toplum destekli polis bu defada Yeşilay mesleğini tanıttı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve öğrencilerin rol model alabilecekleri meslek gruplarından olan Yeşilay mesleğini tanıtmak amacıyla Yeşilay Şube Başkan Yardımcısı Yasin Aşkan ile birlikte Durankaya köyü Pınarbaşı İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldiler. Hakkari polisi okuma etkinliği düzenleyerek, öğrencilere 40 adet kırtasiye seti,1 adet jenga,1 adet satranç,1 adet dart, 2 adet top, 1 adet kitap seti hediye etti.