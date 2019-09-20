Hakkari polisinden 3 bin kişiye aşure

Son yıllarda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün eğitim ve sosyal alanlarındaki olağanüstü projelerinin yanı sıra toplumu kaynaştıran önemli faaliyetleri takdir topluyor. Bu faaliyetlerle birlikte Hakkari'de geleneksel bir boyut kazandırılan Cuma namazı sonrası aşure dağıtımı yapıldı. H. Sait Camisi önünde kazanların başına geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve beraberindeki polisler aşure dağıttı.

Cuma namazı çıkışı halkın arasına giren Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, vatandaşlara ve öğrencilere aşure ikramında bulundu. Kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikramında bulunan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, emniyet mensuplarına teşekkür ettiler.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, artık aşure etkinliğini geleneksel bir hale getirdiklerini belirterek, aşure etkinliğine Vali Akbıyık başta olmak üzeri tüm vatandaşların eşlik ettiğini söylediler. Burada keyifli bir etkinlik olduğu gibi kaynaşmanın da olduğunu ifade eden emniyet yetkilileri, etkinliğe katılan herkese teşekkür ettiler.

Aşure alan vatandaşlar ise, polis ekiplerine teşekkür ettiler.