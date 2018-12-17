Hakkari polisinden kadın sporculara giyim desteği

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘polis-halk' ilişkileri kapsamında kadın sporculara giyim desteği yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı olan Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar tarafından spor ve sporcuyu teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı oyuncularını "Polis Kanka" mağazasından giydirdi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Müdür Bayar, daha sonra onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı sporcuları ise, memnuniyetlerini dile getirerek emniyet mensuplarına teşekkür ettiler.