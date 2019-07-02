Hakkari polisinden Kur'an kursu öğrencilerine ziyaret

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, cami ve Kur'an kurslarında devam eden yaz Kur'an kurslarındaki öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere bazı konularda uyarılarda bulunan polisler, “Tanımadıkları kişilerle muhatap olmamaları, onların isteklerini yerine getirmemeleri, hediye almamaları, onlarla herhangi bir yere gitmemeleri, yüzmek istediklerinde suyun derinliklerine inmemeleri, akıntılı yerlere girmemeleri, herhangi bir tehlike anında yardım isteyebilecekleri insanların olduğu yerde yüzmeleri, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları, trafik kurallarını öğrenip riayet etmeleri, sıkıntılı durumlarda 155 Polis İmdat'ı aramaları” gibi konularda bilgiler verdiler.

Öğrendiklerini yakınları ve arkadaşları ile paylaşmalarını isteyen polis memurları, eğitimlerin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek ikramda bulundular.