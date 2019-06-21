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Hakkari polisinden kurban kesimi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğü tarafından şehit ve güvenlik güçlerinin selameti için kurban kesildi.


Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen kurban kesimi programına Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve özel harekat personeli katıldı. Kurban kesiminin ardından şehitlerimiz ve güvenlik güçleri için dua edildi. Kesilen kurbanın etinin kentte tespit edilen maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

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