Hakkari polisinden miniklere moral hediyesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması ilkokul 1. sınıf öğrencileri ziyaret ederek miniklere hediyeler dağıttı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte, 1. sınıf öğrencileri ziyaret edilerek yaş gruplarına uygun bilgilendirme yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şubesi'nce uygulamaya konulan proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Emniyet Müdür yardımcıları Murat Soysay ve Ferhat Öksüzoğlu'nun katılımlarıyla, ilkokulların 1. sınıf öğrencileri ziyaret edilerek, miniklere hediyeler dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, emniyet teşkilatının güvenlik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile eğitimden spora birçok alanda, özellikle genç nesillerimizde farkındalık oluşturduğuna vurgu yaparak, hediyelerden dolayı emniyet yetkililerine teşekkür etti. Emniyet Müdür yardımcıları da başarılı olmaları için öğrencilere ders çalışmaları hakkında öğütler verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, öğrencilere moral verildi. Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte polislik mesleğinde, yaş gruplarına uygun bilgilendirme yapıldı. Dışarıda dikkatli olmaları, kendilerine zarar verebilecek kişiler gördüklerinde veya anladıklarında, herhangi bir olumsuz durumda polise haber vermeleri hususunda uyarıda bulundular. Rol model oluşturan toplum destekli polisler, öğrencilerin okula adaptasyonunu artırmak amacıyla, 300 öğrenciye, okul çantası, kırtasiye seti hediye etti. İlkokullardaki minikler ise polisleri görünce büyük sevinç yaşadı. Çocuklar, polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.