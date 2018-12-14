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Hakkari polisinden 'Narko Rehber' semineri

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ’Narko Rehber’ semineri verilmeye devam ediyor.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Narko Rehber' semineri verilmeye devam ediyor.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince toplumun değişik kesimlerine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Toplumun uyuşturucu maddelere karşı farkındalığını arttırmak ve uyuşturucu maddelerin arzıyla topyekûn mücadele edebilmek amacıyla yapılan çalışmalarda, 'Hakkâri'yi tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekânlar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları, narkotik maddelerin sokak adları' başlıkları altında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Uyuşturucu ile mücadele ve önleme konusunda destek beklenirken, 'Narko Rehber' eğitim seminerlerinin devam edileceği bildirildi.

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