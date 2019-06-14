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Hakkari polisinden öğrencilere karne hediyesi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, iki değişik okulda karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere hediye verdi.


Hakkari Emniyet Müdürlüğünün eğitime yönelik destek ve teşvik etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Büro Amiri Komiser Halil İbrahim Avşar ve beraberindeki ekip, Vali Devriş Yalım ve TOBB ilkokullarını ziyaret ettiler. TDP polisi, okulların karne dağıtım törenlerine katılarak karne hediyesi olarak öğrencilere hazırladıkları hediye paketlerini verdi.


Okullardaki öğrencilere kek ve çikolata dağıtan polisler, onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

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