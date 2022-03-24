İhlas Haber Ajansı

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Hakkari polisinden öğrencilere ‘rol model' ziyareti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, normal görevlerinin yanında halkla ilişkiler ve eğitime büyük önem vererek, öğrencilere yönelik ‘rol model’ ziyaretlerini sürdürüyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, normal görevlerinin yanında halkla ilişkiler ve eğitime büyük önem vererek, öğrencilere yönelik ‘rol model' ziyaretlerini sürdürüyor.


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere meslek tanıtımı ile rol model olmaları amacıyla UMKE ekibiyle birlikte 8 köyden taşımalı öğrencinin eğitim gördüğü Işık Köyü İlkokulunu ziyaret etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek ve beraberindekiler meslek tanıtımının ardından öğrencilere değişik oyuncaklar ve kırtasiye seti hediye etti.


Pandemi döneminde Vefa Destek Grubu ekipleri arasında yerini alan Hakkari polisi, yaptığı çalışma ile yöre halkının büyük takdirini kazanmıştı. Merkez başta olmak üzere köylerde de eğitime olan desteğini sürdüren Hakkari polisinin bu tür etkinlikleri yöre halkını sevindiriyor.

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