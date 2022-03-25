Hakkari polisine dağlar dayanmıyor

Öğle saatlerinde kent girişinde bulunan Hakkari-Van karayolunda yağışlarla birlikte kayaların inmesi sonucu karayolu bir süre ulaşıma kapanmıştı. Yerinde çıkan kayaların tehlike arz etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek'in başında bulunduğu polis ekipleri, yolun her yakasını trafiğe kapatarak kayalara müdahale etmek için çalışma başlattı.

Yola düşme tehlikesi bulunan kayalara polis ekipleri TOMA'dan tazyikli su sıkarak indirmeyi başardı.

Çevrede bulunan ise emniyetin başarılı çalışmasını yerinde izlediler.