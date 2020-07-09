Hakkari polisinin hayvan sevgisi

Devriye gezen Hakkari polisi, yerde yatan yavru bir saka kuşu ile karşılaştı. Polis ekipleri, kuşu yanlarına alarak hemen durumu Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Veteriner ekipleri tarafından teslim alınan saka kuşu klinikte tedavi altına alındı. Veteriner ekipleri, tedavi altıdaki yavru saka kuşunun durumunun iyi olduğunu, kendisini enjektör ile beslediklerini söylediler.

Saka kuşunun nesli tükenmekte olan ve çok nadiren bulunan bir kuş olduğunu belirten veteriner ekipleri, yavrunun büyümesi ile birlikte doğal yaşam alanına geri bırakılacağını belirterek, bu duyarlılıktan dolayı da polis ekiplerine teşekkür ettiler.