Hakkari polisinin klibi ilgi odağı oldu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sosyal medyada yer alan "Al Bayrağımın Dalgalandığı Her Yerde Ben Varım" klibi büyük beğeni kazandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve değişik noktalardan çekilen klip, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte, "Ben Özel Harekatım. Her an karşına çıkabilirim. Ben çevik kuvvetim. Çelik gibiyim. Ben berkemal asayişim. Nizamı sağlarım. Ben terörle mücadeleyim. Ben trafik polisiyim. Kısacası ben Türk polisiyim! Al Bayrağımın Dalgalandığı Her Yerde Ben Varım" ifadeleri kullanıldı.