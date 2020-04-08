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Hakkari polisinin korona virüs denetim sürüyor

Hakkari polisi, Korona virüs salgınına karşı kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında denetim ve kontrollerini artırdı.


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezi ve kentin değişik noktalarına dağılarak kimlik kontrolü yaptı. Polis vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, yakın temastan kaçınmaları, gittikleri yerlerde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları, 18-20 yaş altı gençlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundular. Korona virüs salgınına karşı yürütülen denetim ve kontrollerin artırılmasını toplum sağlığı açısından memnuniyetle karşıladıklarını belirten vatandaşlar ise tedbirleri elde bırakmayan Hakkari polisine teşekkür ettiler.

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