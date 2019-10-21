Hakkari rafting takımı kupa ile döndü

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlene Rafting Türkiye şampiyonasında Hakkari Cilo Rafting takımı müsabakada üstün bir gayret göstererek 65 takım içerisinde ilk üçe girmeyi başardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Rafting Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenen RX4 II. Ayak Türkiye Rafting Şampiyonasına 40 ilden 65 takım ve yaklaşık 600 sporcu katıldı. Yoğun katılımın olduğu şampiyona Bahçesaray Müküs çayında ve Çatak çayında iki ayrı ayak halinde düzenlendi.

İki gün yoğun yağış altında RX, Slalom, Nehir İnişi ve Sprint şeklinde dört ayrı parkurda yarışan takımlar kıyasıya mücadele ettiler. Hakkari'yi temsilen müsabakaya Cilo Rafting takımı ve Çukurca Zap Rafting takımı katıldılar. Hakkari takımları başarılı bir şekilde mücadelelerini sürdürdü.

Zap Rafting takımı müsabakanın ilk iki gününde üstün bir performans göstererek ilk dörde girerken son yarışlarda istenen başarıyı gösteremeyince genel klasmanda ilk altıya girebildi.

Cilo Rafting takımı ise üstün bir gayret göstererek yarışın sonunda MİX kategorisinde ilk üçe girdi. Bu kategorinin bir ve ikincisi Muğla'nın Sarsala takımı olurken, üçüncülüğü Cilo Rafting takımı oldu.

Takımın başarısı ve yapılan Türkiye Şampiyonası hakkına Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu bilgi verdi. Tansu, ”Cilo Rafting takımımızı yaklaşık bir buçuk yıl önce kurduk. Daha önce ilimizde olmayan bir branşta, Rafting te takım oluşturduk. Kısa bir eğitim sonrasında ilk müsabakamızda derece almanın verdiği sevinç ve motivasyonla çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bu sene de takım halinde Zap nehrinde antrenmanlarımızı sürdürdük. Ancak antrenman alanımızın kentten uzak olması ve takım sporu olan raftingin sporcu sayısının çok olması antrenman ve diğer çalışmalar noktasında zorlanıyoruz. Bu şampiyonaya da ciddi sıkıntılar içerisinde hazırlandık.

Gençlerimiz yetenekli ve spora çok hevesliler. Ancak maalesef destek alamıyorlar. Rafting sporunun gelişmesi, yeni sporcuların yetişmesi için destek ve alt yapı şarttır. Bizler ise Hakkari adına Türkiye şampiyonasına katıldığımız müsabakaya ilgili kurumdan ve il mülki idare amirlerinden destek alamadık. Müsabakaya katılmak üzere gideceğimiz araçların yakıtının bir kısmını Hakkari Üniversitesi desteği ile karşılarken, diğer kısmının parasını cebimizden karşıladık" dedi.

Rafting Türkiye Şampiyonası kapanış törenine Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Ak Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Gülşen Orhan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, Stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.