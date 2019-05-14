Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinin Irak tarafındaki askeri üs bölgesine taciz ve sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen askerin naaşı memleketi Antalya'ya uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesi Serabatin Üs Bölgesinin güney yamaçlarında yaşanan taciz ve sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Zekeriye Zencerli ağır yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şehit Zencerli için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz'ün okuduğu duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Yüksekova'ya, oradan da uçakla memleketi Antalya'ya uğurlandı.

Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, Mustafa Duruk, İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Hakkari Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.