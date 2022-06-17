Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu'nda karne heyecanı

Hakkari'nin en başarılı okullardan Şehit Selahattin İlkokulunda bin 160 öğrenci karne heyecanı yaşandı.

24 derslik bin 160 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Hakkari Şehit Selahattin İlkokulunda öğrenciler büyük bir heyecanla karnelerini aldı. İstanbul'un Tuzla ilçesi Binali Yıldırım İlkoklundan sonra Şehit Selahattin İlköğretim Okulunda eğitimlerine devam eden 3/C sınıfı öğrencisi Minel Deniz Özkan ile kardeşi 1/C sınıfı öğrencisi Devrim İkra Özkan, bulundukları okuldaki eğitimin Batıyı aratmadığını, okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. Okul Müdürü Şükrü Ecer'in elinde karnelerine alan Özkan kardeşler arkadaşlarına ise iyi tatiller dilediler.

Okul Müdürü Ecer, kendi elleriyle karnelerini dağıttığı öğrencilere başarılar dileyerek, ”Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakmanın heyecan ve gururunu bir arada yaşıyoruz. Sizleri okul hayatınızda bir yılı daha bitirmiş olmanız dolayısıyla tebrik ediyorum. Aldığınız karne, sadece dönem boyunca yaptığınız çalışmaların ve sergilediğiniz çabanın bir belgesidir” dedi.

Hakkari'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Okulun 3/C sınıfı öğretmeni Esra Akçay, “Çocuklarınız için sergilediğiniz fedakârlık, her türlü takdirin üzerindedir. Sizlerin üstün destekleriyle çocuklarımıza sonsuz ufuklar kazandırdık. Notları ne olursa olsun, çocuklarınızın nottan daha değerli olduğunu onlara her daim hissettiriniz” şeklinde konuştu.